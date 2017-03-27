亞泥礦權展延惹議 經濟部：程序無違法

我要評比

亞泥採礦權展延時機惹議，日前遭立委抨擊在礦業法修法前夕偷渡，要求撤銷採礦權。經濟部長李世光今天表示，撤銷得依行政程序法辦理，但目前檢視並無違法。

立法院經濟委員會召委、民進黨立委高志鵬日前表示，經委會20日通過臨時提案要求經濟部凍結半年內礦權展延核定，並宣示這個會期內力拚礦業法修法，但經濟部卻火速核發亞泥20年採礦權展延。高志鵬要求應撤銷該礦權展延核可。

立法院今天召開經濟委員會，經濟部長李世光列席並備詢。

李世光會前回應，如果要撤銷，必須依照行政程序法辦理，需檢視相關要件是否符合。目前檢視所有的內部程序，並沒有發現違法，其餘部分將在委員會進行報告。

朝野立委與惜根台灣協會等近60個民間團體日前發出共同聲明，要求撤銷亞泥新城山礦區違法展延處分；踐行原基法諮商同意權，取得當地原住民族同意後才能核定；礦業權展延需依法重作礦業用地核定；建立並落實當地居民程序參與；礦業開發審查資料進度全面上網等5訴求。1060327

(中央社)