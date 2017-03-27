雲南漾濞連五震規模5.1 暫無人傷亡
中國大陸雲南省漾濞彝族自治縣今天上午7時40分至9時10分內，接連發生5次地震中，規模最大的1次達5.1，造成部分房屋受損，截至目前為止暫未傳出人員傷亡。
綜合陸媒報導，這一連串地震首先在7時40分發生，接著又在7時55分、8時50分、9時9分、9時10分連續發生地震，震央均位在雲南西北部的漾濞縣境內。其中，7時55分發生地震芮氏規模達5.1，且震源深度僅12公里。
報導指出，中共漾濞縣委宣傳部長王彩勳說，地震震央位在漾濞縣漾江鎮阿家村和普坪村一帶，地震發生時縣城的震感強烈。
王彩勳說，經電話核實，地震導致部分村民的房屋受損，但目前暫時沒有接獲人員傷亡情況報告，相關情況仍在進一步查證。
報導說，地震發生後，漾濞縣啟動地震因應方案，縣委、縣政府高層主管帶領消防、醫療衛生救援隊伍緊急趕赴震央地區指揮救援。1060327
(中央社)
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