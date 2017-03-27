五月天將開唱 大安森林公園今清場

樂團五月天後天將在大安森林公園晚間舉辦「20周年演唱會」，為因應屆時可能湧入萬人樂迷，避免歌迷提前排隊造成周邊民眾困擾，台北市公園處今天表示，相信音樂公司與公園處已於今天上午8時30分於音樂台座椅區清場，直到演唱會當天也就是29日才會開放免費入座；同時，也已協調市府各機關，加派人員駐警維護現場。

相信音樂表示，今天早上清場後會用設施阻隔，避免民眾佔位，現場也會有工作人員、保全24小時輪班維持，另為維護大安森林公園環境，活動晚間會派請清潔人員清理環境及公廁，現場設置90座流動公廁；至於活動後園區內部設施、植栽任何損壞，五月天均願修繕。

為避免歌迷變相排在後方草坪，這次活動五月天不會預先彩排，28日下午會視狀況與公園處決定是否清場後方草坪。

北市公園處處長黃立遠表示，大安森林公園音樂台，露天音樂台座椅可容納1500人，加上後方的草地、草坡，整體容納人數可達5000人，此外，園區大型草坪會設置多處300吋LED面板提供民眾觀看，但為提供樂迷公平就座機制，避免人潮擁擠造成周邊住戶困擾，公園處會調派駐警協助相信音樂公司清場，直到29日才開放進場。

北市公園處青年公園管理所主任楊淑惠表示，29當日下午會調派駐警、同仁進駐，維持公園各入口、秩序、動線引導及協助環境清潔，並將依法對違規攤販、違停、吸菸、隨地丟棄垃圾開罰，請民眾務必遵守相關規定，但也呼籲民眾發揮公德心，園區現場有螢火蟲復育區、杜鵑花季展區，請勿破壞展區物品。

(中時)