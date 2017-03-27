五月天將開唱 大安森林公園今清場
樂團五月天後天將在大安森林公園晚間舉辦「20周年演唱會」，為因應屆時可能湧入萬人樂迷，避免歌迷提前排隊造成周邊民眾困擾，台北市公園處今天表示，相信音樂公司與公園處已於今天上午8時30分於音樂台座椅區清場，直到演唱會當天也就是29日才會開放免費入座；同時，也已協調市府各機關，加派人員駐警維護現場。
相信音樂表示，今天早上清場後會用設施阻隔，避免民眾佔位，現場也會有工作人員、保全24小時輪班維持，另為維護大安森林公園環境，活動晚間會派請清潔人員清理環境及公廁，現場設置90座流動公廁；至於活動後園區內部設施、植栽任何損壞，五月天均願修繕。
為避免歌迷變相排在後方草坪，這次活動五月天不會預先彩排，28日下午會視狀況與公園處決定是否清場後方草坪。
北市公園處處長黃立遠表示，大安森林公園音樂台，露天音樂台座椅可容納1500人，加上後方的草地、草坡，整體容納人數可達5000人，此外，園區大型草坪會設置多處300吋LED面板提供民眾觀看，但為提供樂迷公平就座機制，避免人潮擁擠造成周邊住戶困擾，公園處會調派駐警協助相信音樂公司清場，直到29日才開放進場。
北市公園處青年公園管理所主任楊淑惠表示，29當日下午會調派駐警、同仁進駐，維持公園各入口、秩序、動線引導及協助環境清潔，並將依法對違規攤販、違停、吸菸、隨地丟棄垃圾開罰，請民眾務必遵守相關規定，但也呼籲民眾發揮公德心，園區現場有螢火蟲復育區、杜鵑花季展區，請勿破壞展區物品。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。