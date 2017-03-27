塑膠小黑球 抗旱立大功

黑色遮光球正在倒入水庫中。(圖/洛杉磯水電局)

從去年以來加州受惠於雨雪豐沛，困擾多年的乾旱問題有所緩解，但是抗旱仍是加州要持續面對的問題，如何節約用水，一顆顆黑色塑膠球可能提供了部分答案。

洛杉磯從2015年八月起，就將9千6百萬顆黑色塑膠球舖滿在洛杉磯水庫表面，洛杉磯水庫佔地175英畝，蓄水量高達33加侖，可供應洛杉磯3個禮拜的用水。這些黑色塑膠球也稱為遮光球，顧名思義就是遮蔽陽光減少水庫蓄水的蒸發，同時也能防止藻類孳生與灰塵侵襲。洛杉磯是全球第一個採用類似手段抗旱的城市。

這些遮光球每年可以減少約11億3500萬公升的水蒸發。相當於454個標準奧運游泳池的水量。根據洛杉磯水電局的數據顯示，近億顆黑色遮光球的成本是3千4百多萬美元，洛杉磯市長Eric Garcetti也表示，在加州嚴重乾旱時期，要採取大膽創新的行動才能完成最大的省水目標。

(中時電子報)