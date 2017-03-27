NBA》鵜鶘大勝金塊 護送爵士進季後賽

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安東尼戴維斯(右)帶領鵜鶘輕取金塊，也護送爵士取得季後賽門票。(美聯社資料照)

鵜鶘27日在客場115比90大勝西區老八金塊的同時，也護送爵士提前晉級季後賽。

目前取得季後賽門票的球隊有西區勇士、馬刺、火箭、快艇與爵士，東區則有騎士、塞爾提克、巫師和暴龍，如無意外西區雷霆與灰熊可望拿下入場券，東區老鷹、公鹿、溜馬、熱火、公牛、活塞與黃蜂將爭奪4張門票。

金塊一路挨打，三節打完落後28分，提前舉雙手投降，絲毫沒有西區老八應有的氣勢，鵜鶘在拿下此勝之後保住了闖季後賽希望。

鵜鶘考辛斯缺陣，「一眉哥」安東尼戴維斯扛起攻擊重擔，17投12中，攻下31分、15籃板，哈勒戴13分、6籃板、7助攻，莫提尤納斯與克勞佛各貢獻13分，摩爾12分。金塊投籃命中率低至37.9%，輸球不意外。

(中時電子報)