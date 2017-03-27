W飯店女模案 密醫打排毒針遭起訴

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W飯店女模案，檢方第二波偵結後，今天就密醫吳柏澂替女模打排毒針部分偵結，認定吳男沒有醫師執照卻執行醫療行為，依醫師法起訴吳男，審酌他是累犯向法院建請加重其刑。

台北地檢署2月22日偵結認定「土豪哥」朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌；被告江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪嫌，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌，將他們一併起訴。目前由台北地院審理中。

北檢就施用毒品部分，3月7日審酌朱家龍、洪聖晏完成觀察勒戒，已無繼續施用毒品狀況，將兩人不起訴。

北檢今天就吳柏澂去年12月7日早上在W飯店內為小模打「排毒針」部分偵結，吳男坦承沒有醫師執照卻執行醫療行為，當天他收費新台幣2500元，「排毒針」可使被施打人增加代謝及補充體力，當天沒有替小模打完，並建議在場人員趕快將她送醫；檢方查出，「排毒針」內容為綜合維他命B、新俾爾寧及點滴液。

檢方審酌，吳男在5年內再犯罪，為累犯，今天依違反醫師法罪嫌起訴，建請法院加重其刑。1060327

(中央社)