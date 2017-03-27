W飯店女模案 密醫打排毒針遭起訴
W飯店女模案，檢方第二波偵結後，今天就密醫吳柏澂替女模打排毒針部分偵結，認定吳男沒有醫師執照卻執行醫療行為，依醫師法起訴吳男，審酌他是累犯向法院建請加重其刑。
台北地檢署2月22日偵結認定「土豪哥」朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌；被告江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪嫌，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌，將他們一併起訴。目前由台北地院審理中。
北檢就施用毒品部分，3月7日審酌朱家龍、洪聖晏完成觀察勒戒，已無繼續施用毒品狀況，將兩人不起訴。
北檢今天就吳柏澂去年12月7日早上在W飯店內為小模打「排毒針」部分偵結，吳男坦承沒有醫師執照卻執行醫療行為，當天他收費新台幣2500元，「排毒針」可使被施打人增加代謝及補充體力，當天沒有替小模打完，並建議在場人員趕快將她送醫；檢方查出，「排毒針」內容為綜合維他命B、新俾爾寧及點滴液。
檢方審酌，吳男在5年內再犯罪，為累犯，今天依違反醫師法罪嫌起訴，建請法院加重其刑。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。