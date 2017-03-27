專偷iPhone7 警方逮捕手機大盜
36歲陳姓男子涉嫌自3月中旬起，在板橋區等地通訊行竊取45支iPhone7手機，販售獲利。新北市海山警分局昨天將陳男逮捕，今天移送法辦。
海山分局今天表示，知名電信通訊商自3月中旬起，分別在板橋區文化路及中山路的直營門市，遭竊賊入侵竊取手機，共計遭竊取iPhone7系列等新款手機45支，損失新台幣上百萬元，隨即向海山分局報案。
警方表示，經清查犯案現場監視畫面分析比對，發現與日前北市內湖的手機竊盜案手法雷同，立即鎖定目前因竊盜案遭通緝的陳姓男子，且陳嫌在犯案過程中，為求搶快搬運贓物離開，竟冒險學動作片直接從遭竊店家的2樓跳下，不慎摔斷右腳。
警方指出，陳嫌犯案後不時利用行竊得來的機車或搭乘大眾交通工具躲避警方查緝，並居住在旅客眾多的西門町一帶的旅館，增加警方辦案追緝難度。
另外，陳嫌利用地利之便，持友人的證件至西門町附近的通訊行銷贓賺取暴利後，逃往新竹竹北一帶藏匿。
專案小組見時機成熟，昨天趁著陳嫌要搭車北上時，一舉將他逮捕，並在他身上查扣到安非他命4包、吸食器1組及贓款7萬5000元。
專案小組另擴大清查陳嫌於新北、桃園一帶，以相同手法行竊各大通訊行，得手初估上百萬元，訊後全案依毒品防制條例、竊盜通緝、竊盜、偽造文書等罪嫌，移送新竹地檢署及台北地檢署偵辦。1060327
(中央社)
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