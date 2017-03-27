孔劉黑歷史被挖出 網友驚呆！

孔劉因《鬼怪》成為國民男神。(圖／翻攝自韓星網)

孔劉在剛出道作品扮女學生。(圖／翻攝自網路)

夯劇《鬼怪》風靡全亞洲，也捧紅主角孔劉、金高恩、李棟旭，孔劉更上位成2017年國民男神，近日有網友翻出他剛出道的作品，形象多變令網友超驚訝。

有網友翻出孔劉剛出道拍的校園劇，劇中他穿著學生制服，畫上濃妝戴長假髮，撥髮嬌媚說：「我不是學生，是女學生」，還害羞低頭笑，相當入戲，而他也穿上學生短裙，露出纖細長腿，從背影看就像個女生，網友都大讚他戲路真廣。

孔劉下月29日將在新莊體育館舉辦見面會，門票日前開賣，在10分鐘內銷售一空，創下韓星個人見面會單場票房人次最高紀錄，可見其高人氣。

(中時電子報)