基隆拓寬工程鐵架塌　工人來不及逃一死兩傷

位於在基隆市月眉路拓寬工程處，今天發生鐵架倒塌的嚴重工安意外，釀一死兩傷慘劇。（曾百村攝）

位於在基隆市月眉路拓寬工程處，今天發生鐵架倒塌的嚴重工安意外，釀一死兩傷慘劇。（曾百村攝）

位於在基隆市月眉路拓寬工程處，今天發生鐵架倒塌的嚴重工安意外，鐵架倒塌後直接壓中在場施工的3位工人，其中1名工人被壓在鋼架底下當場慘死，另外2名工人送醫後1重傷1輕傷。監造單位指出，事發時正在拆模，詳細倒塌原因仍待檢警釐清。

其中負責工程的大藍營造，疑似有非法的外籍移工在場進行施工，目前勞工局也正在釐清，若屬實工程恐面臨全面停工的處分。

(中時)