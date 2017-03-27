賞櫻最速配 北投泡湯有亮點

地熱谷公園是北投溫泉的源頭，青磺泉水因高溫形成煙霧圍繞園區，使人猶如進入仙境般的美景。(圖/北市工程局)

北投溫泉博物館前身是座公共浴場，保留圓柱圍起的浴池與兩側牆上的鑲嵌彩色玻璃，明亮而華麗。(圖/北市工程局)

春天時節乍暖還寒，最療癒的樂事莫過於泡湯。北台灣最著名溫泉景點的北投，早期地質富含青磺、白磺、鐵磺，可浸泡的溫泉有11種之多，成為日本時期知名溫泉俱樂部據點；直至今日，北投溫泉文化不再只是達官貴族的專利，民眾在公園就能體驗到泡湯的樂趣。

台北各區櫻花陸續綻開，北投溫泉也成為民眾順遊的景點，展開一趟歷史、人文、自然超經濟又實惠的泡湯體驗行。深受市民喜愛的泉源47號、48號公園，磺港溪上游貫穿且三面環山，半戶外式泡腳池可全然放鬆、享受四周綠靜山景。而同樣由磺港溪流貫穿的復興公園，園內泡腳池可體驗泉質接近地熱谷的青磺泉，拱橋、九曲道、各式涼亭錯落其中，充滿古典雅致氛圍。

北投千禧湯溫泉源頭是從地熱谷而來，為北投區著名的公共溫度池，水溫介於50度至60度之間。(圖/北市工程局)

泉源47號、48號公園深受市民喜愛，可體驗半戶外式泡腳池。(圖/北市工程局)

另北投溫泉源頭的地熱谷公園，同時也是該區域內水溫最高的溫泉，青磺泉水因高溫形成煙霧圍繞園區，使人猶如進入仙境般的美景。散步走至鄰近捷運新北投站的北投公園，園內櫻花、杜鵑接力綻放，整體設計為仿日式建築，多使用原石、木材等自然材質為主，票亭及廁間屋頂則為黑色文化瓦，洋溢著日式氛圍，園區並設有6座大眾池，泉溫介於攝氏38至42度之間，成為國、內外旅客必遊之處。

且北投溫泉博物館、北投圖書館也是拜訪北投不可錯過的景點，北投溫泉博物館前身是座公共浴場，保留圓柱圍起的浴池與兩側牆上的鑲嵌彩色玻璃，明亮而華麗，1998年10月31日正式重新開放使用，展示北投溫泉史料；其中的鎮館之寶是全世界4000多種礦物中唯一以台灣命名的北投石，重量重達800公斤。

而北投圖書館是國內首座綠建築節能圖書館，曾榮獲美國網站Flavorwire.com入選為「全球最美25座公立圖書館」，看起來像是森林裡的樹屋，與周邊綠意樹林共生共榮。此外，北投的文化景點更不可少，曾為于右任先生的避暑別館的梅庭建於1930年代末，門口柱上刻有其手書「梅庭」題字、展示多幅書帖，日式木構架風格映著文風，庭院外牆以城垛型式建構，後院綠樹成蔭幽雅蒼鬱。

(中時電子報)