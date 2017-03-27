竹縣坑子口國軍砲彈射擊場 居民抗議損害權益

我要評比

新竹縣坑子口靶場權益自救會數10人27日上午至陸軍542旅營區前拉白布條抗議。（陳育賢攝）

新竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅（右）代表抗議國軍及新加坡星光部隊損害地方居民權益。（陳育賢攝）

新竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅（右）代表抗議國軍及新加坡星光部隊損害地方居民權益。（陳育賢攝）

新竹縣坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅（右）代表送出抗議書，並由國軍六軍團法務組代表收下。（陳育賢攝）

由於不滿土地遭國軍無償佔用為火砲射擊場地，嚴重限制地方發展，加上又出借予新加坡星光部隊演訓，損害我國及居民權益，新竹縣坑子口靶場權益自救會數10人27日上午至陸軍542旅營區前拉白布條抗議，軍方則收下抗議書，並允諾會依法辦理，自救會隨後轉往台北新加坡駐台辦事處抗議。

坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅憤怒表示，國軍自1949年即長期無償佔用新竹縣新豐鄉坑子口地區作為火砲射擊場，對地主造成權益嚴重損害，更讓地方發展停滯，且又將訓練場地外借予沙烏地阿拉伯與新加坡軍方做為訓練場地，嚴重傷害我國及地方居民權益。

且多年來國防部處理此事件，顯有忽略地主權益，雖經多次陳情，都未受重視，因此，基於使用者付費原則，居民這次要轉向新加坡星光部隊求償，否則要星光部隊退出坑子口地區演訓。

鄭進宅說，自救會此次有5大訴求，1、新加坡2度拒絕我國派駐的代表李翔宙入境，已嚴重羞辱我國，要求新加坡政府正式道歉。

2、雖然政府曾於1996年徵收射擊場用地，但火砲射擊仍影響附近地價及發展，新加坡政府應與我國政府共商解決之道，並依「非都市土地管理規則」協助變更農業地為建築用地，同時獎勵建蔽率，以彌補地主損失。

3、新加坡星光部隊自1957年無償佔用坑子口私有地，要求新加坡賠償1957至2004年的損失，同時按照土地休耕補償辦法辦理。

4、部分擁有建築用地的地主於1963年被迫遷離該區，直至1996年才予與徵收，要求新加坡以房租方式賠償。

5、1963年6月至1996年6月共計396個月，新加坡需以我國在1996年時銀行年利率8％補貼房租付出的利息。

而此分拆求抗議書昨天由陸軍六軍團法務組代表收下，並允諾會依法辦理，不過，六軍團仍表示，坑子口訓練場土地徵收案，已於1996年依法完成，相關地主已具領補金，依法不得重複申領及補償，少數鄉民前來抗議，軍方表示遺憾，並嚴勵譴責此種不當行為。

軍方同時指出，土地徵收價格問題，國防部已作多次說明，自救會所提訴求於法無據，另2010年起，軍方更已核撥共計1億4000餘萬元睦鄰經費予新豐鄉與竹北市，並具體改善相關生活設施，促進地方發展，同時獲大多數鄉親認同，軍方將會與自救會持續溝通，創造雙贏局面。至於新加坡星光部隊的問題，軍方不便表達意見。

(中時)