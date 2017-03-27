航空專家認為全球鷹無法取代U-2偵察機

RQ-4全球之鷹無人偵察機表現不錯，美國空軍相當倚重，但是美國空軍也不會汰除U-2。(圖/美國空軍)

U-2飛機是美國洛克希德在1950年代發展的高空偵察機，服役至今已經超過60餘年，由於性能穩健可靠，因此一直都是戰略偵察的要角。曾有人討論，全球之鷹(Global Hawk)無人機問世之後，U-2是否有被取代的可能，不過航空專家認為全球之鷹無法取代U-2。

即時防衛新聞(Breaking Defense)介紹，研發全球之鷹諾斯洛普．格魯曼公司（Northrop Grumman）認為，在加強全球之鷹的傳感器套件後，總體能力就會超越U-2 。但是航空專家克里斯．波庫克(Chris Pocock)認為，這些想要把U-2給除役的努力是沒意義的，首先全球之鷹在安裝更多的傳感器後，飛行高度與飛行距離就會大減，要如何與U-2相比？另外U-2的任務效率高達97%，這不是初出茅廬的全球鷹可以企及，而且在經過機身改良後，U-2的服役安全時間可以再持續20年，光是延長的壽期，就比全球之鷹的飛行總時數來的多。

U-2在問世初期的模樣，機腹有安裝高解析照相機，機尾有飛彈預警器。(圖/美國空軍)

波庫克認為，與一般人想法不同的事實是，由飛行員駕駛的U-2，機動派遣的彈性反而比全球之鷹無人來的快速。假如北韓有事，U-2可以立刻派往南韓的美軍基地，然後起飛偵察；可是全球之鷹則只能從關島出發，要飛行好幾個小時才能到達同一地區。很多人會問：為什麼不將無人機部署到南韓美軍基地？這是因為南韓政府不會同意讓無人飛機在擁擠的非隔離空域中飛行。即使不考慮法規和政治因素，全球之鷹也將面臨寒冷飛行的問題-因為它沒有機翼除冷系統！（編者按：目前諾斯洛普現在正在改良這個問題。）

一直持續改良的U-2，機首、機背都安裝了雷達，機翼也安裝了新的電子艙，可以執行更多的任務，這種改裝彈性是全球之鷹還無法具備的。(圖/美國空軍)

事實上，全球之鷹確實性能不錯，但是無人機還沒有發展到可以完全取代U-2的地步，U-2在60多年來，已多次被談論被某些飛機取代的問題，但是最終都一直保留了下來，這是因為它本身機身大，可以進行各種改裝，而且操作成本低，燃料成本低，因此在每一個作戰場合，前線指揮官都會告訴美國國防部和國會，他們仍然需要U-2獨特的能力。

(中時電子報)