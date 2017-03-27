2輛自小客車相撞車輛起火燃燒 駕駛驚慌而逃

今天清晨5點41分高楠公路及高鐵路口發生自小客車相撞，邱姓男子駕駛的銀色自小客車北上左轉高鐵路時，不慎撞上從高楠公路南下直行的一輛黑色自小客車，造成黑色小客車瞬間起火燃燒，駕駛驚慌而逃，警方接獲報案後趕到現場，僅見邱男停留原地，員警將循線找到黑色小客車駕駛，以釐清事件責任歸屬。

警方表示，66歲邱姓男子於高市北上駕駛轉彎到高鐵路上，撞上一名高楠公路南下直行的黑色自小客車，當場黑色自小客車燃燒起火，駕駛驚慌逃離現場，員警接獲報案前往處理，查出黑色車輛來自台南，將找到駕駛後釐清肇事原因，查出肇事真正歸屬責任。

(中時)