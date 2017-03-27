韓檢方決針對朴槿惠申請逮捕令狀

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南韓檢方特別調查本部今天表示，檢方決定針對南韓前總統朴槿惠提請法院簽發逮捕令狀。朴槿惠將成為繼前總統盧泰愚、全斗煥後又一名被檢方申請逮捕的南韓前總統。

南韓聯合新聞通訊社報導，朴槿惠被檢方指控的嫌疑多達13項，包括受賄罪、濫用職權罪等。雖然朴槿惠一直否認所有指控，但檢方認為，本案情節嚴重，若朴槿惠的罪名成立，被判處重刑在所難免，因此決定申請逮捕令狀。

據南韓司法界消息人士今天透露，朴槿惠閨蜜親信崔順實干政案特別調查本部已基本完成對案卷和證據的調查，即將向檢察總長金秀南書面報告偵查結果。

金秀南將基於報告書所列罪名和是否申請逮捕令狀的相關意見決定是否對朴槿惠追究法律責任。

據報導，因卷宗浩繁，審閱耗時，受賄罪法理分析困難重重，曾傳出本週中後段決定申請逮捕令狀的消息。但據報導，鑒於南韓總統大選正式競選活動即將於4月17日起跑，檢方希望儘早公布辦案日程避免影響選情。1060327

(中央社)