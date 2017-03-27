蔡總統期待冬季特奧選手 抱持燃燒的心
總統蔡英文今天接見冬季特奧代表團。她說，每位選手表現都有目共睹，台灣以大家為榮；她並以今年冬季特奧LOGO為例指出，期待大家永遠抱持著一顆燃燒的心，繼續為理想打拚。
蔡總統今天在總統府接見剛返國的「2017年冬季世界特殊奧林匹克運動會」代表團，她說，冬季特奧上週圓滿落幕，這次大家參加雪鞋、競速滑冰、花式滑冰及地板曲棍球等4種運動項目，獲得16金、11銀、12銅的好成績。
蔡總統說，在出國以前，副總統陳建仁授旗鼓勵大家勇往直前，讓世界看到台灣，「現在我要告訴大家，你們做到了」、「勇敢嘗試、爭取勝利就是特奧精神」，感謝各位選手全力以赴，為自己、為國家爭取最高的榮譽。
她說，選手們能夠站在國際賽場，靠的是無數的辛苦訓練以及無比的堅忍毅力，在完美的動作之後，是經過一次次的摔倒跟爬起，透過密集反覆的練習，才能夠達到最好的團隊默契。
蔡總統指出，她知道大家不僅把握每一次的集訓，平常在課業或工作壓力之下，也積極自主體能練習，各位透過自我要求，不斷的挑戰自我、突破自我，在國際賽場上更是努力奮戰，展現出運動家的精神，「你們每一位的表現都是有目共睹，台灣非常以大家為榮」。
蔡總統說，這次冬季特奧的LOGO是紅色的心形設計，象徵著燃燒的心，展現出熱情、力量以及共同向前，大家對運動的熱忱跟抱負，讓自己、讓台灣在這一場國際盛會的發光發熱，她也期待大家永遠抱持著這一顆燃燒的心，把這次的經驗化為未來前進的動力，繼續為理想打拚。1060327
(中央社)
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