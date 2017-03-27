韓導演朴贊郁獲佛羅倫斯文化藝術獎
南韓導演朴贊郁25日晚間在義大利榮獲佛羅倫斯市長頒發的文化藝術獎（Chiavi della citta）。朴贊郁以對文藝發展和韓義交流的貢獻獲獎。
南韓聯合新聞通訊社今天報導，朴贊郁發表獲獎感言，希望義大利人透過電影加深對韓國文化的瞭解，一如韓國人熱愛珍視義大利文化。
據報導，頒獎前還放映朴贊郁新作「下女的誘惑」（韓國片名：小姐），這場座無虛席的放映會也是第15屆佛羅倫斯韓國電影節的一項活動。
佛羅倫斯韓國電影節將在31日閉幕前展映15部朴贊郁的電影。這是朴贊郁電影回顧展首次在義大利舉行。
朴贊郁曾於2003年以「老男孩」榮獲法國坎城國際影展評審委員大獎、2009年以「蝙蝠」榮獲法國坎城國際影展評審委員獎，他曾執導過李英愛主演的「共同警備區域JSA」和「親愛的錦子」等。1060327
(中央社)
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