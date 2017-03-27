陳菊：珍惜任內每一天 翻轉高雄

高雄市長陳菊今天說，她市長任內來到第11年，高雄經驗10年有成，她任期還有1年9個月，會珍惜在高雄市長職務上的每一天，加速翻轉高雄。

陳菊上午在高雄市議會第2屆第5次定期大會施政報告時，做以上表示。

陳菊說，市府團隊執政來到第11年，高雄經驗10年有成，在前兩個任期，開闢綠地、復育海岸、治水防淹、開通捷運，公共工程獲獎無數，恢復了這個城市的生機，市民的光榮感也穩定維持在8成以上。站在這樣的基礎上，她在第3任期展開「高雄翻轉」計畫，要讓高雄的產業升級、經濟循環、城市宜居。

她又說，她的任期還有1年9個月，她會珍惜在高雄市長職務上的每一天，加速翻轉是她的目標，更是高雄人的盼望。市府團隊正在打造高雄未來100年的繁榮，雖然困難重重，會一一克服，繼續向前，請大家一起努力，為高雄加油。1060327

(中央社)