南韓檢方決定對朴槿惠申請逮捕令

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南韓檢方今天表示，將針對前總統朴槿惠提請法院簽發逮捕令。檢方數天前曾就貪汙和濫權醜聞訊問朴槿惠。

65歲的朴槿惠捲入親信干政醜聞，去年12月遭國會彈劾，南韓憲法法院本月稍早通過彈劾案，終結她的政治生涯。

法新社報導，檢方在聲明表示，已決定「依據法律和原則提請逮捕令」。

美聯社今天也引述韓聯社報導說，檢方已決定對朴槿惠提請法院簽發逮捕令。首爾檢察官辦公室目前尚未證實。

朴槿惠否認有任何不法行為。1060327

(中央社)