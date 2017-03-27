日那須溫泉區雪崩 至少6人無生命跡象

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日本櫪木縣消防防災課表示，今天上午9時20分（台灣時間8時20分）左右，櫪木縣那須町溫泉區的滑雪場發生雪崩，已知有6名高中生無生命跡象、3人下落不明。

日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」等媒體報導，櫪木縣消防單位表示，那須溫泉的滑雪場發生雪崩，當時有在登山的高中生等遭遇這場雪崩。

那須鹽原警察局表示，從25至27日，櫪木縣體育聯盟舉辦針對縣內高中1、2年級學生共57人的登山訓練。

櫪木縣教育委員會表示，遭遇雪崩的是參加櫪木縣內高中登山社團的「春山演習會」的學生，從25至27日為止，有7所高中的1、2年級學生約6、70人參加。

宇都宮地方氣象台表示，昨天上午10時半左右發出要注意櫪木縣北部可能發生雪崩、大雪的警報，呼籲民眾要注意。氣象台人員表示，今天凌晨起約10小時之間有積雪情況，氣溫較高，是容易發生雪崩的環境。1060327

(中央社)