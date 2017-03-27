港民主黨：不會加入林鄭月娥團隊
香港新當選行政長官（特首）林鄭月娥昨天向泛民主派伸出橄欖枝，但泛民最大黨派民主黨即時回絕。民主黨主席表示，香港沒有普選之前，該黨成員不會加入執政團隊。
林鄭月娥昨天當選特首後表示，將會招欖各方人才加入她的管治團隊，而且不論黨派，即使北京中央對此有意見，她也會極力爭取。
但她說，擔心泛民人士不願意加入她的團隊。
對於林鄭月娥伸出的橄欖枝，民主黨主席胡志偉早上在商業電台節目上回應說，「會以不留情的角度」觀察林鄭月娥用什麼方法修補社會撕裂，並且留意她在施政上是否站在港人的立場。
胡志偉又說，香港未有普選之前，都不會讓民主黨成員加入行政會議及執政團隊。1060327
(中央社)
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