台鐵區間車撞6小牛 影響旅客430人

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台鐵4621次台東開花蓮區間車，今天上午9時10分，在山里-鹿野間撞死6隻小牛，區間車受損，共影響4列次、430名旅客。

台鐵說，因區間車受損嚴重，無法行駛，在台東另以DMU編組至鹿野站替駛，安排12名4621次旅客改搭301次列車，鹿野站10時37分開車，預定時間晚88分。

台鐵統計，共影響4列次，430名旅客。1060327

(中央社)