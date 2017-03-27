脫北女服務生 南韓大學開展人生新頁

去年4月從中國寧波的北韓駐外餐廳「柳京」集體逃離後，被接到南韓的12名北韓女服務生中，有不少人今年進入大學就讀，開始了嶄新的大學生涯。

南韓「東亞日報」今天報導，南韓政府有關人士昨天表示，「這些服務員中有一半以上今年已作為定員以外的特例進入大學學習，她們大多數都是20多歲前半段，為了在南韓社會成功紮根定居，希望能上大學。」

南韓統一部在上月的記者會上表示，「因為她們不希望自己的近況被人知道，所以不方便介紹。目前她們正致力於學業。」

據報導，雖然她們根據各自的願望進入不同大學學習，但仍然互相保持聯繫，並相約保守秘密。因為哪怕只有一人接受媒體採訪，也會擔心在北韓的家人會連鎖性遭受傷害，因此即便是同一所大學裡的脫北者學生，也會相互保持距離。

去年4月，在中國寧波的北韓駐外餐廳工作的12名女服務生和1名男經理集體投奔南韓。他們在接受4個月的調查後，於8月進入南韓社會生活。金正男遇刺案發生後，投奔南韓的北韓人的人身安全告危，南韓有關當局已加強對這些北韓餐廳員工的保護工作。

報導說，直到目前，北韓仍在向國際社會宣傳，她們的集體出逃是「南朝鮮（南韓）當局集體綁架共和國（北韓）公民的行為」。1060327

(中央社)