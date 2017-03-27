就是氣川普 諾獎得主棄綠卡後再批仇外
去年因川普當選美國總統放棄綠卡的諾貝爾獎得主索因卡今天說，川普之所以能入主白宮，都是靠著「潛在的仇外情緒」。他並譴責世界各地的築牆行動，「特別是在人的心裡築牆」。
82歲的奈及利亞劇作家兼詩人索因卡（Wole Soyinka）1986年獲頒諾貝爾文學獎，今天他在巴黎書展（Paris Book Fair）接受法新社訪問時表示，川普（Donald Trump）是利用「對其他人的偏見，登上權力的高台」。
索因卡表示：「他利用所有社會都存在的潛在仇外傾向，包括我們這個社會的仇外傾向。」
「看到那種…攫取權力的行為，我真是深惡痛絕。」
索因卡表示，「我覺得很恐怖的就是，川普」競選期間「吐露這些情緒時，成千上萬人其實是在拍手叫好」。
這位滿頭白髮的教授還說：「我反對築牆，特別是在人的心裡築牆，我對這種事向來就是不吐不快，不管是發生在奈及利亞」或其他地方。（譯者：中央社鄭詩韻）1060327
(中央社)
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