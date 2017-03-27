住院醫師工時調降 今年8月上路

衛福部公告住院醫師勞動權益保障及工作時間指引，明訂住院醫師每4週總工時上限320小時，每週工時從現行88小時降至80小時，今年8月上路。

衛生福利部今年3月初公告「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」，明載醫院及住院醫師契約應約定及不得約定事項，且規範住院醫師工時及休假，將目前住院醫師每週88工時降為每週80小時。

根據指引內容，醫療機構與住院醫師約定的正常工時內的所有臨床、教學及會議等活動，都應列入工作時間計算。一線（駐院）值班、待命、候傳、隨同轉診、臨時召回、奉派參加的會議活動，都列入工時計算。

指引也明訂，住院醫師工時應合理，包含每日正常工時不得超過10小時，連同延長工時不得超過28小時，但期間應有短暫休息；輪班制者，每日連同延長工時不得超13小時，2次值勤之間應該至少間隔10小時。每4週總工時上限為320小時。

在休假方面，指引明訂，住院醫師每7天中至少有1日休息，為例假。但經彈性約定，得於2週內安排2日休息，但不得連續工作超過12日。

不過指引也設排除條款，輪班的住院醫師當面臨病人病情危急需持續照護、當時事件有重要學術價值、病人本人或家屬請求原住院醫師持續照護並經住院醫師同意，工時不受每日最長13小時限制，但連續工作時間仍不得超過16小時。

衛福部醫事司長石崇良上午受訪時表示，「住院醫師勞動權益保障及工作時間指引」修訂是著眼年輕醫師工時，避免危急醫師安全、避免醫療錯誤發生。

石崇良說，指引自3月初公告，因公告前已跟各科醫學會開會討論，也詢問專家意見，公告至今沒有什麼問題。

不過，外界仍有疑慮，擔心部分科別可能醫師人力受限；石崇良說，經過調查，多數科別沒有問題，內科、外科確實比較辛苦，但多數醫院可以做到。現在限定醫師工時，也是希望改善勞動環境，避免住院醫師更不敢來，一樣會陷入惡性循環。1060327

(中央社)