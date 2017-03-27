台中身心障礙運動中心可行性評估260萬元被刪 由市長第二預備金處理
台中市政府106年度教育局第一次追加減預算，今天針對教育局提出身心障礙運動中心可行性評估260萬費用，遭到委員會予以刪除；建議改由市長第二預備金來處理，不應放在追加預算上。
市議員李中說，這次借16億元的錢，不可以用在業務費用，建議教育局自行刪除，由市長動用第二預金處理即可，不必送到市議會來讓議員為難。
教育局長彭富源認為，身心障礙者及部份議員極力推動從小學到社團全民選手三級運動，希望能追加這筆預算來進行評估。
台中市身心障礙者體育會理事長、市議員陳清龍說，為整個預算上的協商和處理上的妥協，他擔任身心障礙者體育會理事長，若同意刪除他很難交待，因此要求議會用文字明確的附帶決議，請市長用「第二預備金處理」。獲得委員會的同意，刪除該筆預算。
(中時)
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