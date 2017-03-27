同婚釋憲惹議 邱太三回擊媒體 「睜眼說瞎話！」
法務部長邱太三上周在同婚釋憲憲法法庭上，提出修法後會有祖先牌位算「考」或「妣」等問題，遭致「妣考邱」等批評，《聯合報》今日社論更指邱「未以部長的高度論及法律調適、人權與宗教的衝突等核心議題」。邱太三今日上午召開「回擊」記者會，對該社論表達強烈抗議，要媒體不要「睜眼說瞎話！」
邱太三表示，媒體應有社會公器基本責任的認知，可以有立場、態度，可以不報導不喜歡的言論或事件，可以積極推展喜歡的價值與方向，「最重要的是不能顛倒是非，惡意指摘或睜眼說瞎話。」
該社論指出，「邱太三身為內閣法務首長，在憲法法庭辯論，選擇以祖宗稱謂「考考妣妣」的民俗衝擊表示反對，卻未以部長的高度論及法律調適、人權與宗教的衝突等核心議題。」邱太三今說，完全無法接受，必須表達強烈抗議與澄清。
邱太三解釋，當日是應聲請人的要求，就修法影響社會秩序層面，提出親身遇到的社會事實提供參考，「從未以此理由表示反對！」
針對法律調適問題，邱太三指出，曾詢問鑑定人劉教授，憲法婚姻自由與宗教、學術、契約自由產生衝擊時如何平衡，但劉教授未回答，最後只好就這議題可能產生的衝擊，提供各國意見，提出質疑請鑑定人提供方向，並希望社會參與辯論。
邱太三說，透過憲法法庭辯論重要議題其實是很好的機制，誠懇期待所有批評的人應完整看完辯論的過程再提出批評，「我在憲法法庭表示的法務部立場，絕不反對、阻擋任何人追求幸福的權利包括同志團體！」
(中時)
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