高鐵獨董總統同學 交長：對背景沒想法
交通部長賀陳旦今天說，台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事人選，身為大股東的交通部確有參與，這3名獨董各有專長，應能幫高鐵將來在董事會的運作；他對獨董背景沒任何想法。
媒體報導，高鐵新董事會改組敲定，3席獨董交通部推薦律師邱晃泉、前台北市政府交通局長濮大威與前金融監督管理委員會主任委員丁克華，而邱晃泉是總統蔡英文的大學同學，丁克華是行政院長林全的大學同學，濮大威是賀陳旦在鼎漢國際工程顧問股份有限公司的同事。
無黨籍立法委員趙正宇上午在立法院交通委員會質詢時表示，賀陳旦說3人是以專長為主，怎麼現在外面沸沸揚揚稱是酬庸性質？交通部一定要專才專用，不要讓人誤會。
賀陳旦答詢說，人選是各方建議，3人各有專長。
賀陳旦稍後接受媒體訪問時表示，他沒對3人背景有任何看法，社會肯定的是3人專業。1060327
(中央社)
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