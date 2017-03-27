近百億軍保準備金 擬投入股市債券
軍人保險制度將變革。國防部日前公布相關草案指出，規劃將近百億的軍保準備金委由金融機構投入股市、債券、基金等金融商品，以獲取較高利潤。
不過，具體的軍保準備金數字有多少，國防部不願透露。
軍人保險準備金過去只存在金融機構收利息，不過軍方擬改變做法，將規模近百億的軍保準備金投入股市、債券、基金等金融商品，賺取較高的利潤。
國防部日前參照公教人員保險準備金管理及運用辦法，公布「軍人保險準備金管理及運用辦法草案」，軍保準備金的運用範圍，除了存放在承保機構指定的國內外金融機構，將擴大投資各金融商品。
根據草案規定，軍保準備金將可投資國內外債券及短期票券、國內外上市櫃公司股票及指數股票型基金、國內與境外基金、衍生性金融商品等。
軍保準備金在各類型金融商品可投入的比例上，草案規定，國內投資比例不得超過當時準備金淨額的50%；存放外匯存款及國外投資的比例，則不能超過準備金淨額的45%。1060327
(中央社)
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