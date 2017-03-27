摩蘇爾大批平民喪命 美司令稱駭人悲劇
伊拉克第2大城摩蘇爾（Mosul）近來有大批平民喪命，美軍駐中東地區最高指揮官沃特爾今天形容這是「駭人的悲劇」，但沒有出面負責。
法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）司令沃特爾將軍（Joseph Votel）在聲明中說：「我方正調查這起事件釐清事發經過，並將繼續採取特別措施避免傷害平民。」
「我們執行所有任務都將繼續優先保護伊拉克人民。」
伊拉克軍在國際聯軍空襲支持下，正在摩蘇爾苦戰伊斯蘭國（IS）聖戰士。
近來傳出摩蘇爾城西賈迪達區（al-Jadida）聯軍空襲行動造成大批平民喪生，巴格達1名軍方發言人表示，伊拉克也正自行調查。
罹難人數說法從數十到數百人皆有，目前尚無法獨立證實。
不過聯合作戰指揮部發言人拉索爾准將（Yahya Rasool）在對法新社發言中，指控IS聚集平民，然後在附近引爆裝載炸藥的車輛並歸咎於伊拉克軍。
美國率領的聯軍昨天表示，本月17日曾在摩蘇爾城西發動1場空襲。報導說空襲造成平民死傷。
不過部分伊拉克官員曾提到，空襲行動不只1天。（譯者：中央社盧映孜）1060327
(中央社)
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