四技二專甄選試辦線上書審 28日開放練習
技專校院招生委員會聯合會今天表示，106學年四技二專甄選入學第二階段備審資料，有6個學群將首度試辦書面審查資料網路上傳，3月28日起開放練習版。
為了替學生省荷包、做環保，技專校院招生委員會聯合會去年決議，106年四技二專甄選入學第二階段備審資料，電機與電子群電機類、電機與電子群資電類、商業與管理群、資管類、外語群英語類及外語群日語類共6學群，將試辦網路上傳，以減輕考生印製負擔，和簡化學校行政作業。
技專校院招生委員會聯合會表示，106學年四技二專甄選入學招生共140所科技校院參與，提供5萬48個招生名額，除了試辦備審資料網路上傳的6學群外，其餘群（類）別考生，仍維持紙本寄送方式辦理。
四技二專甄選第二階段報名系統包含「在校學業成績證明」、「證照或得獎加分」及「備審資料及繳費證明」或「列印第二階段報名表件」等項作業，考生依系統順序逐一完成核對確認後，才可進行下一步驟操作。
技專校院招生委員會聯合會表示，除了3月中旬針對高職學校辦理報名系統（含備審資料網路上傳）操作說明會，同時也會提供系統練習版，以利考生演練上傳作業。
第二階段報名（含備審資料上傳）系統「練習版」將於3月28日上午10時至4月14日晚間12時開放，供考生熟悉操作流程，考生可利用練習版，至四技二專聯合甄選委員會網站測試，提前上網熟悉操作流程，避免正式系統開放後，因慌亂而延誤上傳，第二階段報名系統「正式版」會於6月5日上午10時至6月9日下午5時開放。
四技二專聯合甄選委員會提醒，備審資料應分項逐一上傳、上傳檔案格式限定PDF、每一檔案容量限制5MB、每人申請每系的上傳檔案總容量上限為10MB，檔案上傳後務必完成確認等，甄選委員會也將常見問題彙整成Q＆A，與操作說明及操作教學影音檔公告在網站，供考生參閱。1060327
(中央社)
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