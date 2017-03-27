詹啟賢：黨主席與總統候選人須同一人

前中國國民黨副主席詹啟賢今天重申黨主席應該與總統候選人同一人，作為國民黨主席參選人，理應將參選總統視為對黨員的政治承諾，而非忸怩作態，或故作淡泊。

詹啟賢上午在臉書發文表示，今年1月下旬，他宣布參選黨主席，同時表明參選總統的決心。有人非議，黨主席與總統是兩碼事，此時就想角逐總統，未免抱負太大？

他說，持此論者，顯然沒看清國民黨的癥結。當前國民黨最大的問題，不是抱負太大，而是抱負太小，國民黨持盈守舊多年，面對民進黨一再搬弄口舌、顛倒是非，顯得顢頇無能，如今落得破落滄涼。

詹啟賢表示，國民黨已瀕存亡之秋，需要的不僅是位能帶領黨重生的黨主席，更需要一位能代表國民黨打贏總統選戰的黨主席。未來的國民黨主席要一肩扛起兩重擔，而非先挑輕擔，待選上黨主席後，再觀局勢，處順勢當仁不讓，逢逆境旋隱燈火闌珊處。

他指出，又有人說，現階段不應預設總統候選人，屆時誰能獲得多數人支持，誰就代表國民黨選總統。此言乍聽有理，實則不然。國民黨現況危急，此刻未挺身而出的人，未來如何期待其能獲得泛藍、中間選民認同，進而代表國民黨參選總統？

「黨的存續不能寄望於天真的期待」，詹啟賢說，黨主席應該與總統候選人同一人。縱使客觀上，成為黨的總統候選人必須走完提名程序，才具正當性，但主觀上，作為國民黨主席參選人，理應將參選總統視為對黨員的政治承諾，而非忸怩作態，或故作淡泊。

詹啟賢表示，分析2004年以降的總統大選，勝方的黨主席與總統候選人都是同一人，顯示無論國民黨或民進黨，黨主席同為總統候選人能更有效整合資源，將戰力極大化，有利於競選工作的執行。

他說，新任國民黨主席上任後，首要之務是要帶領國民黨走出谷底，重新獲得民眾肯定。倘若，新任黨主席有能力讓黨煥然一新，黨內就應推派擔任黨的總統候選人。反之，黨主席無力重振旗鼓，就該為自己搞砸的局面負責，負荊上陣，而非推委他人就義。

詹啟賢呼籲國民黨員評估黨主席人選時，須考量其是否適任國民黨總統候選人，且能否打贏總統大選？否則，大費周章選出個讓國民黨繼續在野的黨主席，有何意義？

他說，這次競選，他提出「讓國民黨不一樣」。他與其他國民黨主席參選人的不一樣在於，他有魄力、有能力，他能整合黨內勢力，他善於經營，他熟諳危機處理，他具國際觀，更重要的是，他從不迴避困難，他敢為黨挑最重的擔─代表國民黨贏回2020總統大選。1060327

(中央社)