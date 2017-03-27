香港選出女特首 呂秀蓮：受控北京當局

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香港昨天選出首位女特首（香港特別行政區行政長官）林鄭月娥，前副總統呂秀蓮今天表示，香港為小選舉制，全受控於北京當局，一國兩制是謊言。

前香港政務司長林鄭月娥以777票大勝2對手，成為第5屆香港特首，也是香港西元1997年回歸中國大陸後首位女特首。

呂秀蓮上午在台北市非政府組織會館舉辦的言論自由日系列活動「台北市不可遺忘的自由之路」受訪表示，民意調查遙遙領先的人沒當選，是因小選舉制。

她說，當選者性別不重要，「現在當選的這位，就是北京一直操控她，聽命北京已違反民主」如果林鄭月娥當選後能掙脫北京操控，好好為香港人民服務，也給予祝福。1060327

(中央社)