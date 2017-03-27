加國重炮棄賽 蠻牛生涯千場史上第11人
加拿大重炮手拉奧尼奇(Milos Raonic)，邁阿密網賽男單由於一個月前大腿拉傷傷勢嚴重，決定棄賽。「蠻牛」納達爾則逆轉勝德國好手柯斯崔伯(Philipp Kohlschreiber)，成為網球開放年代以來，史上第11位完成1000場ATP職業賽里程碑球員。
拉奧尼奇原本要迎戰美國20歲小將唐納森(Jared Donaldson)，但受大腿傷勢所困，最終決定棄賽，他先前台維斯盃退賽，德雷海灘賽打至決賽同樣因傷棄賽，印地安泉賽也選擇退賽養傷，然而邁阿密網賽復出又讓傷勢惡化。
「顯然首輪結束後，傷勢又惡化了。」拉奧尼奇表示，在昨天練習評估後，若續拚肯定得冒傷勢惡化的風險，才痛下退賽決定。今年開季拉奧尼奇受不同傷勢所困，至今還未將一個完整賽事打好打滿。
接下來紅土賽事就將如火如荼展開，伊斯坦堡賽、馬德里網賽、羅馬賽以及法網接續登場，拉奧尼奇何時復出並未給時間表，「我的目標是至少要在健康情況下將賽事完成，當我覺得自己回到百分百狀態時，就會回到球場。」
納達爾在生涯第1000場ATP賽事，以0比6、6比2、6比3有驚無險擊敗德國好手柯斯崔伯勝。錦織圭面對西班牙好手佛達斯柯（Fernando Verdasco），擊出37顆致勝球、將近3小時鏖戰，7比6(2)、6比7(5)、6比1拍落佛達斯柯晉級。
(中時電子報)
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