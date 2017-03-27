日滑雪場雪崩 6名高中生失去生命跡象 3失聯

日本札幌的一處滑雪場。(美聯社)

日本東京附近的栃木縣一處滑雪場突然發生雪崩，在場參加雪山登山研習營的高中生中數人遭到波及，目前已知有6人失去生命跡象、3人受傷，另外還有2名學生和1名教員失聯。

根據NHK報導，栃木縣那須町的那須溫泉家庭滑雪場今早10點半左右，突然發生雪崩。當時縣內7所高中的登山社社員和教師(總共55名學生和11名教師)在當地參加訓練，目前警消已經前往救助中。該滑雪場總共有3個滑雪波，日本消防隊表示雪崩發生在第2個坡上

根據該縣教育委員會，原本這7所高中登山社的學生預計在這間滑雪場，在25日到27日之間參加雪山登山的研習營。

日本關東地區的北部山區就開始降雪，到早晨時就開始積雪，到上午9點左右已經積了33吋(約83公分)的雪，氣象廳以對那須町等地發布大雪及雪崩警告。

(中時電子報)