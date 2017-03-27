訪馬國政要吃閉門羹 柯P：客隨主便
台北市長柯文哲出訪馬來西亞，來到馬國一天半時間，無法見到當地政要，僅與執政黨馬華公會碰面，但也是全程保密到家，外界質疑是受到政治壓力，對此，柯文哲說，我們是客隨主便，人家安排上不方便他也無法干涉，壓力是隨時隨地都有，交朋友過程中不要給朋友太多困擾，在過程中增強台灣的軟實力。
柯文哲原訂昨天要與馬國奧會副主席茶敘，結果沒有碰到見，今天早上原將赴吉隆坡市政廳拜會市長，行程也臨時終止，據了解，最後柯僅向馬華公會副會長周美芬進行約一小時的會面。
外界認為是否受到政治壓力？柯文哲說，城市外交主要還是非正式官方，以民間產業文化交流為主，先有交流再來談其他部分。
至於私下去拜會馬華公會也是保密到家，柯文哲說，也是一樣客隨主便，是對方的希望，到別人的國家就不要製造麻煩，朋友要多、敵人要少，朋友要多的條件之一，就是不要給朋友製造困擾。
媒體追問困擾或者是麻煩為何？柯文哲說，我怎麼會知道，就是人家希望這樣做，就照著做，就是客隨主便。
至於對方取消原因，柯文哲說這都是北市國際事務組安排，市長不會去問每個細節，據了解，對方是以身體微恙婉拒會面。
柯文哲指出，選馬華公會拜會原因，在於過去很多馬華公會政要都是在台讀過書的，回台後他會向中央建議，新南向政策，僑生政策還要加強一些，看來是有用的。
他說，更多的學生到台灣讀書，回到東南亞國家後，短期看不出來，但很難預測10、20年後當上部長，就是一種長期投資，軟實力的投資不必急功好利，一定要馬上看到成果，至少在馬來西亞，在台灣讀過書的馬國政要，在關鍵時刻就很有用。
(中時)
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