爭取宜蘭縣長 江聰淵強調：絕不缺席

宜蘭市長江聰淵今天接受媒體訪問時強調，參選黨內宜蘭縣長初選絕不缺席。（李忠一攝）

立法委員陳歐珀月初表態將投入宜蘭縣長選舉，儘管初選尚未舉行，但不少民眾認為縣長選舉就是陳歐珀出線，讓率先表態的宜蘭市長江聰淵很不是滋味，江聰淵今天（27日）面對媒體詢問時，強調黨內縣長初選絕不缺席。他指出，市長任期與縣長任期一致，讓他能做好做滿（指市長），再銜接縣長一職，而立委與縣長選舉有2年之差，陳歐珀若轉換跑道選縣長，「我們覺得很可惜。」

要爭取宜蘭縣長，民進黨有冬山鄉長謝燦輝、立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵等人表態，而江聰淵在去年整合泛新系後，聲勢大漲，但陳歐珀基層實力雄厚，他在本月初表態後，坊間紛紛認為，江聰淵參選態度轉趨低調，陳可望通過初選代表民進黨爭取縣長。

今天江聰淵面對媒體詢問時，強調他有積極布局初選，並無萌生退意或轉趨低調。他表示，做好市長是他參選縣長最大的後盾，而宜蘭市最近還有很多重大政策，如舊縣議會委外招商案、救國團收回後再利用，都必須在半年內一一落實給鄉親交代。

江聰淵表示，宜蘭市的政策是他以後進軍縣府最大的力量，也要宣誓爭取進軍縣府的信心與理念，最近他向各界請益，對宜蘭也有整體的了解與規畫，陸續會對鄉親報告宜蘭的青年、老人、婦幼政策，以及相關建設。

江聰淵表示，民進黨內2屆任期屆滿的縣市，將採全民調方式產生候選人，宜蘭縣在此機制內，他參選的信念不會改變，而且更加有信心，期待用理性的方式、公平的機制產生民進黨的候選人。

他指出，市長任期會做好做滿，因為宜蘭縣長與宜蘭市長任期屆滿時間一樣，他可在市長任期屆滿後轉換跑道，而立委任期是半途轉換跑道，此部分不違反民進黨初選規則，但交由鄉親判斷與選擇。

江聰淵說，要當到立院交通委員會召委（指陳歐珀）不容易，至少要當兩屆立委才有機會，「放棄掉我們是認為很可惜。」宜蘭縣在爭取重大交通經費，都需要立法院有人才行。

對於江聰淵的說法，陳歐珀將在稍晚回應。

(中時)