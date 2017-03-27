PGA》強森比洞賽展現王者之風 7戰全勝強勢奪冠
總獎金975萬美元的世界錦標賽系列(WGC)─Dell比洞賽，27日結束為期五天激戰。「球王」美國重炮強森先在4強戰擊敗日本好手谷原秀人，再於冠軍戰「贏1洞」力克西班牙明日之星拉姆，最終以橫掃千軍氣勢的7戰全勝封王，成為是美巡史上第2位WGC系列贏得「2連勝」的選手。
強森二月在Genesis公開賽奪冠後，首登「球王」寶座，之後又連奪墨西哥錦標賽與Dell比洞賽冠軍，短短6周就奪得3冠，氣勢如同全盛時期的伍茲。他2016-17球季已贏得3冠，追平美國新秀湯瑪斯與日本1哥松山英樹，3人同為目前最多勝選手。
Dell比洞賽27日進行4強與冠軍戰。強森在4強戰對上第54種子奇兵日本好手谷原秀人，前7洞連到4隻小鳥，取得領先3洞優勢，雖然第14洞被追平，但第17洞168碼3桿洞順風，拿劈起桿攻上果嶺，最終抓下致勝關鍵的3步1推小鳥，再度取得領先1洞上風，第18洞2人都打Par，強森就靠著第17洞的小鳥，以「贏1洞」晉級冠軍戰。
另1組4強賽，西班牙22歲新秀拉姆以「贏3洞剩2洞」擊敗美國選手哈斯，晉級冠軍戰與強森一決勝負，不料冠軍戰被大他10歲的「球王」壓著打，一路處於落後追趕局面。
強森冠軍戰先聲奪人，第5、6洞抓到2隻小鳥，拉姆則在第3、4、8洞吞下3個柏忌，打完前8洞就領先5洞。拉姆在大幅落後下，全力搶攻，於第9洞到第16洞抓下5隻小鳥，將差距拉近到只落後1洞，但最後2洞2人都打Par，最終強森仍以「贏1洞」勝出，包辦本季WGC系列前2戰冠軍。美巡菜鳥新人拉姆，繼墨西哥錦標賽並列第3後，再於此戰獲得第2。
另1場季軍戰，哈斯以「贏2洞剩1洞」擊敗谷原秀人拿下第3，谷原秀人獲得第4。
(中時電子報)
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