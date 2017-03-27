紐約高雄首合作 再織聯展吸睛

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台灣高雄美術館首次與紐約2所市立大學合作，結合台美24位藝術家推出「再織」大型藝術聯展，3月底起展開3個月展覽，為建構兩地藝文交流平台創新猷。

「再織」展覽由紐約台美文藝協會（TAAC）居中促成、駐紐約台北文化中心協辦，首展3月30日在皇后社區學院（QCC Art Gallery/CUNY）登場，第2場4月6日在皇后學院美術館展出，再來是4月20日在布魯克林南威廉斯堡美術館（El Museo De Los Sure，Williamsburg）開幕。這次同時出版160頁圖文並茂專刊，包括4篇論述與超過90張彩色圖版。

台美文藝協會執行長李美華表示，「再織」展覽（Rewoven: Innovative Fiber Art）作品呈現24位藝術家透過纖維概念，挑戰一般人欣賞慣性，展現人文自然、社會環境議題或傳統纖維藝術的再思考創作，延展創新構想與表現形式。

皇后學院美術館長溫特（Amy Winter）及皇后社區學院美術館長金達尼亞（Faustino Quintanilla）強調，透過兩地藝術家首度聯展，是台美藝文交流很好的嚐試。

屆時台灣知名自然景觀藝術家游文富的羽毛與竹，還有台灣旅美裝置藝術工作者王博彥，專長纖維藝術的畫家藍巧茹，孟祥璐的織布藝術等傑出作品都將呈現在紐約客面前。紐約台美文藝協會協同創辦人陳秋貴、陳隆豐、黃再添期盼搭建兩地藝術與教育機構橋梁，連結國際藝術資源合作夥伴關係，同時展現紐約多族裔開放移民精神。1060327

(中央社)