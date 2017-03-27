陸專家：日加賀號若改裝 可升級為航艦

針對日本大型護衛艦加賀號正式服役，中國大陸軍事專家尹卓說，若加賀號經改造後配置F-35B戰機，將升級為真正的航空母艦，作戰能力將有「質的提升」。

中國大陸另一名軍事專家杜文龍則說，從技術角度來看，日本完全具備將這型戰艦與F-35B戰機相結合的能力，成為真正的航空母艦「只是時間問題」。

尹卓在接受央視訪問時說，加賀號可在海上長時間連續活動，即使風浪較大也能執行作戰任務，且配備高性能聲納，加上艦載直升機，將顯著提高日本自衛隊的反潛能力。

尹卓說，目前加賀號是常規水面艦艇，還不能讓日本自衛隊反潛能力獲得質的提升。且加賀號的反潛範圍遠不及核子潛艇的打擊範圍，與核子潛艇對抗時不具優勢，戰時很可能成為靶子。而在防空和海面攻擊作戰時，用處也不大。

但他表示，一旦日本購買美國F-35B戰機，並將加賀號和同級的出雲號改造成為F-35B的載艦，日本將在實際上擁有真正的航空母艦。屆時，加賀號和出雲號的作戰能力，會有「質的提升」。

杜文龍則說，日本研製出雲、加賀號等級護衛艦的目的，是要提高在海外的遠程進攻性作戰能力。從技術角度來看，日本完全具備將這型戰艦與F-35B戰機相結合的能力，成為真正的航空母艦，「只是時間問題」。1060327

(中央社)