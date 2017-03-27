赴泰再遭拒 呂秀蓮籲政府重視旅行自由

前副總統呂秀蓮二度訪泰遭拒，昨說希望台灣外交部「硬起來」，今受訪表示，蔡政府既然提倡新南向政策，就應要重視國人旅行的自由與安全。

呂秀蓮去年5月原訂赴泰參加「伊斯坦堡高峰會」，申請簽證被泰國拒絕，今年擬再訪泰，二度遭拒，希望外交部「硬起來」。

呂秀蓮今天受邀出席「台北市不可遺忘的自由之路」記者會，會後受訪時表示，「泰國也不是一個多了不起的國家，就是因為太屈服中國了，做了完全違反國際人權的事情。我還在考慮要不要大動作對付他。」

呂秀蓮強調，她退休後走遍各國家，都受到很好的禮遇，所以不在乎遭泰國拒發簽證，不過，「蔡政府既然提倡新南向政策，當然要重視國人、國家的尊嚴，旅行的自由跟安全。」希望政府要落實口號，若國人旅行時，自由不受保障，就應更積極採取行動。1060327

(中央社)