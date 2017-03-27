前進泰北採蜜 台灣蜜蜂南飛逾30年

泰北台商會長程日德帶著台灣蜜蜂來到清邁，一待就是30年，回想當年的苦，真的難以形容，他笑稱台灣蜜蜂早就南向了，年輕人也該出來闖闖。中央社記者劉得倉清邁攝 106年3月27日

泰國有一群來自台灣的專業養蜂人，看中泰國龍眼花季氣候合適，不似台灣春雨綿綿影響採蜜，他們30年前就從台灣帶著蜜蜂南飛泰北，生產龍眼花蜜，如今事業有成。

泰北台商聯誼會會長程日德回想當年，到曼谷機場下機後，到貨運站領取一箱箱自台灣遠道而來的蜜蜂，內心十分忐忑，不曉得泰北是什麼水土，也擔心蜜蜂適應不良。

程日德當年一句泰語也不會說，和泰國籍司機載著蜂箱，車程12小時才到清邁，語言不通，當要吃飯時，只能用手勢比出端碗用餐的樣子。

他說，剛來遭遇到最大的障礙就是語言，又沒有同鄉人可以聊天，整天就是做事，只有遇到比他更早來到泰北的台灣朋友，才有機會說上幾句話，當時他的工人還以為老闆是啞巴，另外飲食也不習慣，又酸又辣的菜色實在不習慣，在台灣時，一餐兩三碗的飯量，初期只吃得下一碗，人瘦了許多，回台老媽媽看了都心疼。

程日德表示，台灣養蜂採蜜看天氣，每年3月龍眼花季，經常是三天兩頭下雨，花期只有短短20多天，下雨天蜜蜂不出門，收成完全看老天爺臉色，一些前輩發現泰國北部山區適合龍眼生長，而且天氣穩定，決定來泰北試試。

他和10多名台灣專業蜂農就這樣一直做到今天，每年除本地銷售之外，還回銷到台灣及日本等地。

他說，泰國產的蜂蜜非常知名，主要是泰國以農業立國，許多水果作物都需蜜蜂來授粉，甚至泰國的皇家計畫也有產銷蜂蜜項目，蜂蜜更是不少旅泰遊客必買的伴手禮。

程日德建議年輕朋友，若是有機會可以試著到海外闖一闖，現今有許多科技可以輔助，不再像以前語言障礙那麼大，若是有一筆資金，到泰北從事旅遊產業或農業，應有發展機會，在此打拚逾30年的台商前輩都很樂意給予協助。1060327

(中央社)