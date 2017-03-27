夜闖電信公司門市 警報器響照偷不誤

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警方循線在新竹高鐵站將陳嫌逮捕。（王揚傑翻攝）

去年7月假釋的36歲陳姓男子以侵入電信公司門市或通訊行竊盜行動電話為常業，今年1月才因在北市內湖區行竊手機遭通緝，本月14、19日又以破壞鐵窗方式，連續入侵新北市板橋區2間電信公司門市，竊走45支iphone 7系列行動電話，每支以市價或略低於市價轉賣圖利，全數銷贓後得利超過百萬元。

海山警分局獲報後展開調查，發現竊賊皆以破壞鐵窗方式入侵，雖觸動保全警鈴，但均趁保全人員尚未趕抵前，迅速搜刮店內手機後逃逸，手法與內湖區作案方式相同，故鎖定陳姓男子涉有重嫌。

警方表示，陳嫌14日犯案時為快速脫離現場，竟從2樓直接跳下，導致右腳骨裂，當時有名杜姓男子負責接應。陳嫌犯案後藏匿於西門町廉價旅館，並持友人的證件至通訊行銷贓，再逃往新竹竹北一帶躲藏，昨（26）日下午4時許，警方循線於高鐵新竹站將陳嫌逮捕。

警方從陳嫌身上查扣安非他命4包、吸食器及贓款7萬5千元，陳嫌坦承犯案，偵訊後全案依毒品防制條例、竊盜通緝、竊盜、偽造文書等罪嫌移送偵辦，另將清查是否涉及其他案件及追捕共犯到案。

(中時)