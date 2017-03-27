翠巒部落投89線16公里處 路基下陷道路完全中斷

接連多天雨季，仁愛鄉力行產業道路投89線翠巒路段，邊坡土石大量下滑，並造成路基下陷，交通中斷。（圖：仁愛鄉翠華村長高政光提供）

仁愛鄉投89線翠巒路段坍方與路基下陷，道路扭曲變形，柔腸寸斷，交通完中斷。（圖：仁愛鄉翠華村長高政光提供）

南投縣仁愛鄉通往翠巒部落的偏鄉主要通道投89線力行產業道路16公里處，經過幾天接連雨季沖刷，今〈27〉日上午邊坡突然大規模坍方，大量土石下滑 ，因路基下陷，造成道路扭曲變形，目前交通完全中斷，仁愛鄉公所據報，已通報南投縣政府，將辦理緊急搶修。

仁愛鄉投89線由翠華村華崗部落銜接台14甲線霧社地區的力行產業道路，全長53公里，是翠華、力行、發祥村主要聯外道路，但因地質不佳，每逢颱風豪雨或連續雨季，就造成士石塌方，交通中斷，其中又以指標14至16公里的翠巒部落路段最為險惡，今又造坍方、中斷。

翠華村長高政光表示，交通中斷後，當地居民必須改道台8線中橫公路暫時通行，目前即將進入春季農忙期，已通報公所、縣府，盼能儘速加派重機具儘速搶修，以方便居民進出。

(中時)