富少仙人跳詐財 法院判賠215萬元定讞

富家子林志峰3年前與女子林萱欣共謀，由林女佯裝成外拍模特兒，誘使被害人鄭姓男子赴約，強拍鄭男頸部套住鎖鍊的裸照，向他恐嚇勒索195萬元，最高法院認定林男等3人以仙人跳方式詐財，判他們須還錢及賠償慰撫金共215萬元確定。

家境富裕年投資收入逾百萬元的林男，從事汽車進口貿易，平日以瑪莎拉蒂、賓士車等名車代步，他在2014年與林女、男子劉嘉偉共組仙人跳集團，他竟鎖定好友鄭姓男子下手，由林女佯裝為外拍模特兒，誘騙鄭男前往汽車旅館。

林女要求鄭男到摩鐵洗澡，然後要他僅著內褲、裸身躺臥在床，再以情趣用品銷鍊套住他的頸部，假意配合躺臥在他身旁，隨後由埋伏在房內的共犯衝出，強拍鄭男的裸照，並以此恐嚇勒索得手195萬元，林男等人被逮後，鄭提告求償。

刑事部分，林志峰、林萱欣、劉嘉偉各被依恐嚇取財判刑2年6月、1年7月、8月確定；民事部分，高院認定林男等人造成鄭男精神上受到痛苦，須賠償慰撫金20萬元，加計詐騙金額共須賠215萬元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)