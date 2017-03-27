電影金剛越南場景 帶動遊客造訪

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在越南拍攝的好萊塢電影「金剛：骷髏島」創下票房佳績，帶動拍攝場景旅客人數大增。

「金剛：骷髏島」（Kong: Skull Island）的故事發生在20世紀70年代，講述了一支集結了科學研究隊員、探險家、戰地攝影記者、軍人的探險隊，冒險前往南太平洋上的神秘島嶼。

片中大多數場景都在越南廣寧下龍灣（Ha Long）、寧平長安生態保護區（Trang An）和廣平風牙者榜國家公園（Phong Nha Ke Bang）等地拍攝。

越南媒體今天報導，影片上映後引起民眾對片中場景的探索熱，前往這3個省分的旅客人數最近大增，與平時相較成長2成。

一家旅行社代表表示，目前前往這3地的人數仍以國內旅客為主，希望這部新片在世界上帶來觀光效應，赴越探索的國際旅客人數將增加。

報導指出，當地旅遊業相關部門已規劃推出探索片中景點的旅遊線，盼能吸引更多國內旅客。此外，越南文化和旅遊部門已邀請這部電影導演沃格羅柏茲擔任越南2017年至2020年旅遊大使，藉此進一步推廣越南旅遊業。1060327

(中央社)