參訪馬國矽谷 林欽榮：盼台馬有更積極的合作

台北市副市長林欽榮（中）今早前往有馬來西亞矽谷之稱的賽城了解發展現況，拜會Cyberview討論產業發展，盼台馬未來有更積極的合作。(張立勳攝)

台北市長柯文哲率領市府團隊及經貿業者，前往馬來西亞、泰國及印度等國進行經貿拓銷，首站來到馬來西亞，副市長林欽榮今早前往有馬來西亞矽谷之稱的賽城（Cyberjaya）了解發展現況，拜會了Cyberview及Malaysia Digital Economy Corporation（MDEC），雙方針對Cyberjaya園區、在電子商務、網路經濟及大數據等產業的發展，討論相當熱烈。

林欽榮表示，北市在資通訊、生技及新創創業等領域擁有相當的發展優勢及特色，藉由雙方互動交流，希望未來和馬來西亞有更深入、積極的合作，創造商機。

馬國多媒體超級走廊（Multimedia Super Corridor，簡稱MSC）自1996年設立以來，從草創初期僅300家資通訊科技公司，迄今已有約3800家公司獲頒多媒體超級走廊資格（MSC Status）。

2015年馬國多媒體超級走廊公司營業額達421億馬幣（約合98.14億美元），較2014年成長9%，吸引投資金額45.7億馬幣，外資占20.7億馬幣，占總投資金額之45.3%，出口額為162億馬幣，較2014年成長18.25%。全球商業服務為主要出口項目，出口額為111.78億馬幣。物聯網、雲端與數據中心、大數據分析、網路安全和電子商務等領域2015年出口額為16.5億馬幣。

馬來西亞數位發展局著重於馬國首相納吉提出的「數位馬來西亞」計畫中的4個關鍵領域，包括驅動投資、發展本地技術專才、催化數位創新生態系統及數位包容性，透過提供馬國多媒體超級走廊資格，吸引外資直接投資。該機構也擴大重點領域投資機會，如電子商務、雲端、創意科技、物聯網及大數據分析。

(中時)