不要普丁！俄99城市上街反貪汙 上百人被捕

組織人納瓦爾尼(Aleksei Navalny)被警方逮捕。(圖/美聯社)

抗議民眾聚集莫斯科市中心。(圖/美聯社)

俄羅斯周日全國多達99個城市的民眾不顧未申請集會的禁令，紛紛走上街反貪汙，部分抗議人士還高舉反對俄國總統普丁的旗幟，高喊「俄國不要普丁」，上千人參加的這場示威遊行也是近5年來最大的反普丁活動。而這發起這場遊行的組織人納瓦爾尼(Aleksei Navalny)也在這活動中被警方逮捕，另外首都莫斯科也有上百名遊行民眾被捕。

民眾試圖阻止警方帶走納瓦爾尼，場面十分混亂。(圖/美聯社)

俄羅斯各個城市響應了周日這場盛大的抗議活動，東從海嵾威(Vladivostok)西至加里寧格勒(Kaliningrad)一共99個城市都同步參與了反貪污的遊行，而民眾為了試圖避免參與未經批准的遊行而觸法，都選在市區的熱鬧商街進行遊行，但99個城市中仍有82個城市的官方宣布，這次民眾聚集是非法集會，首都莫斯科的警方甚至出動了鎮暴警察及監視直升機，也用胡椒噴霧、警棍驅散民眾，並逮捕了上百名抗議人士，包括這場遊行的組織者納瓦爾尼，他周圍的民眾試圖阻止警方的車輛，並高喊「這是我們的城市」、「俄國不要普丁」等口號來試圖阻止警方將他帶走，但仍無法改變納瓦爾尼被警方扣押的事實。

抗議民眾被捕。(圖/美聯社)

抗議民眾和警方對立。(圖/美聯社)

警方稱民眾在莫斯科市中心聚集是非法集會。(圖/美聯社)

而比起部分民眾高喊「反普丁」，大部分民眾在這次遊行中並沒有高舉「反政府」的標語，而是舉起了許多鴨子的圖示來表達反貪污的決心，因為之前納瓦爾尼曾表示，普丁的政府官員貪汙腐敗情況嚴重，甚至用不法所得來為他們養的鴨子蓋房子，但這樣的和平抗議活動，仍被政府視為非法集會，並逮捕了上百人，據莫斯科警局在官網上表示，他們逮捕了約500名非法集會的民眾，而根據監控被逮捕人數的網站OVD-info顯示，在莫斯科至少有1,000人因此被逮捕。另外，這場活動也至少有1名警員頭部受傷，送醫治療。

鴨子標語寓意著反貪腐。(圖/美聯社)

抗議民眾高舉小鴨玩偶。因為納瓦爾尼曾表示，普丁的政府官員貪汙腐敗情況嚴重，甚至用不法所得來為他們養的鴨子蓋房子。(圖/美聯社)

儘管俄國國營電視台並未報導相關事件，但據估計這場抗議活動仍有許多人響應，99個城市中，包括莫斯科約有8,000人在的主要幹道特維爾Tverskaya)大街抗議，而新西伯利亞也約有2,000人，聖彼德堡也有多達4,000人。

警方和民眾發生激烈衝突。(圖/美聯社)

警方逮捕了上百名民眾。(圖/美聯社)

納瓦爾尼日前揭發了現任總理麥維德夫(Dmitri A. Medvedev)利用非營利組織，控制大量的房地產牟利，並擁有大片葡萄園、豪華遊艇和豪宅，貪汙金額總價值超過10億美元(約新台幣302億元)，而他上傳到YouTube的相關報導，也已經有超過1100萬人點閱，他更藉此發起了週日這場遊行，呼籲民眾上街反普丁政府的誇張貪汙行徑。而納瓦爾尼也在被逮捕之後，於推特上發文向支持者表示，他現在很好，不用想辦法救他出來，希望抗議民眾可以繼續堅持反貪污的決心，繼續在街上遊行抗議。

俄國總統普丁(右)和總理麥維德夫(左)去年12月在克姆林宮準備發表國情咨文，麥維德夫是普丁的長年親信。(圖/美聯社)

俄國總統普丁(右)和總理麥維德夫(左)。(圖/美聯社)

納瓦爾尼。(圖/美聯社)

納瓦爾尼是一名律師，他自2009年以來就不斷批評俄羅斯政府貪汙腐敗，而最近比起直接抨擊總統普丁，他致力於揭發他政府中的弊案，而貪污腐敗的情形也嚴重到引起了不少普丁支持者的注意。而他日前也表示將參選2018年俄國的總統大選，意圖和普丁較勁拿下總統寶座，儘管他獲勝的機率微乎其微，此舉仍獲得了不少人的支持。他在此前也曾於2013年參選角莫斯科市長一職，然而在他登記成為市長候選人的隔天，卻被政府以他涉嫌在2012年挪用公款和欺詐的罪名判刑入獄5年，後來被檢察官有條件釋放，但他仍在市長選舉上輸給現任市長索比亞寧(Sergey Sobyanin)，而他也指這場選舉涉嫌舞弊。

(中時電子報)