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3月27日中視午間新聞搶先看

《基隆道路拓寬意外 鐵架塌壓死工人》

今天上午，位在基隆市月眉路拓寬工程處發生一起工安意外，現場搭設的鐵架傾倒，直接壓中3名工人，現場造成1名工人當場慘死，另2人送醫1重傷1輕傷，目前警方正在了解整起事故發生原因。

《柯文哲馬國鬧失蹤 傳見當地政要》

台北市長柯文哲東南亞、印度考察之旅第二天，就上演「失蹤記」，北市府告知媒體，因為柯文哲「另有要公」，上午8點多到10點行程不公開。據了解，柯文哲將與泰國政要碰面。

《代排喊價3萬5 五月天演唱會清場趕黃牛》

天團五月天下周三將在大安森林公園免費開唱，黃牛「代排費」最高炒到3萬5千元，相信音樂公司將進行清場，29日才會開放免費入座，不讓有心人壞了五月天回饋歌迷的好意.

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)