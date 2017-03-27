NBA》浪花兄弟聯手克敵 勇士強摘7連勝
「浪花兄弟」史提芬柯瑞與克雷湯普生27日聯手攻下52分，加上前最佳第六人伊戈達拉貢獻20分，三人帶領勇士在主場106比94擊敗灰熊，強摘7連勝，續保全聯盟霸主地位。
勇士本季只在主場吞下4敗，對手分別是馬刺、火箭、灰熊和塞爾提克，27日先從灰熊手中討回顏面，接下來6天內將與火箭兩度對壘，且在客場挑戰馬刺，能否保住龍頭寶座這3戰非常關鍵。
克雷湯普生首節攻下10分，但勇士卻落後灰熊3分，第二節浪花兄弟檔聯手逆轉超前，不過灰熊韌性十足，緊咬不放，決勝第四節勇士加強防線，只讓灰熊攻下13分，最終以12分之差拿下主場5連勝。
克雷湯普生攻下包含7顆三分球在內的全場最高31分，史提芬柯瑞21分、11助攻，伊戈達拉20分、7籃板、4助攻，巴恩斯10分；灰熊康利29分，藍道夫15分，賈麥克格林13分。
(中時電子報)
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