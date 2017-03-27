少觀所剝落冰冷牆面彩繪　「窗外有藍天」溫馨激勵少年

徐御唐花費3個月時間，將苗栗看守所附設少觀所剝落牆面，彩繪成「窗外有藍天」，激勵少年迎向新生命。（陳慶居攝）

徐御唐彩繪「窗外有藍天」，過程克服不少難題。（陳慶居攝）

彩繪後的「窗外有藍天」，與左側剝落牆面大有不同。（陳慶居攝）

鐵窗外有藍天！苗栗看守所長期積極參與公益服務，對保存在地文化特色亦不遺餘力，所長楊方彥發掘替代役男徐御唐有繪畫專長，而所內附設少年觀護所籃球場的高牆，因年久油漆剝落斑駁，到了重新粉刷周期，他徐以苗栗在地的油桐花為主題發揮創作，費時3個月完成16X4公尺的「窗外有藍天」創作。

役男徐御唐說，本身是台藝大雕塑系畢業，也有投稿漫畫創作，但從事這麼大面牆彩繪則是第一次，不論從一開始的構圖和山景、桐花等主題設計，都是一大考驗。尤其今年初開始進行牆面刨除作業時，正逢一波波寒流來襲，過程的確吃力。

他說，到苗栗看守所服役後，一次偶然的機會，陪伴收容少年過程在簡短交談中，發現這些誤入歧途的少年其實本性善良，卻因家庭的不健全或疏於陪伴而產生不安全感，逐步融入非行少年的團體，直到進了少年觀護所，才明白自己多麼渴望家庭的支持與鼓勵。

這番感觸誘發他創作理念，利用少觀所籃球場牆面畫出有透視感的景色，使冰冷的牆面有了溫度，讓收容少年彷彿在藍天綠地打球，即使從鐵窗內往外望，也有開朗的感覺，紓解內心的苦悶，對生命重燃希望。

所長楊方彥、戒護科長謝鎮伍表示，許多收容人看了這幅剛完成的創作，普遍覺得心情變得好多了，也給他們自己許個美好未來，希望很快重獲自由奔向藍天。

徐御唐說，還有3個月就退伍了，如果還有機會在女子收容所投入創作，將選擇與家庭有關的主題，要讓人更溫馨有感，激勵收容人早日回歸社會。

(中時)